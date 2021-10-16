Українець залікував травму та отримав шанс вийти у стартовому складі "орлят" у поєдинку проти Салернітани.

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Перший тайм завершився на користь гостей, але відразу по перерві Спеція зуміла відігратися. Стрімка контратака завершилася результативною передачею Віктора Коваленка на Давіда Стрелеца, який увігнав м'яч у ближню дев'ятку.

Додамо, що це перша результативна дія вихованця Шахтаря у чемпіонаті Італії. За Аталанту в рамках Серії А Коваленко майже не грав, а у складі Спеції звітний матч став другим для українського півзахисника.

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