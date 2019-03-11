Коваленко: Відрив від Динамо не такий великий

Півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко поділився враженнями після перемоги над Карпатами в матчі 21-го туру УПЛ.

"Ми налаштовувались, що потрібно швидко забити і потім буде легше. Гадаю, це надломило суперника.

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Подібні перші два голи? Якось саме виходило, за ситуацією. Це футбол: якщо обереш гарну позицію, можна успішно завершити атаку. Коли я забивав свій другий м’яч, то, відверто кажучи, хотів, щоб відзначився Ісмаїлі – він допоміг мені й перший оформити, й у інших епізодах. Проте вийшло так, як є. Дякую Ісмі!

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Потенціал цієї команди? Завжди є куди зростати. Відрив від Динамо не такий великий, і зараз будуть дуже важливі ігри, тому налаштовуємось на кожен матч", – цитує Коваленка прес-служба Шахтаря.