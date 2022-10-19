Півзахисник Спеції Віктор Коваленко більше не зіграє у 2022 році.

Український хавбек травмував підколінне сухожилля на правій нозі. Це сталося минулого тижня на тренуванні, а зараз 26-річний Коваленко дізнався результати обстеження.

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Вони виявилися не надто втішними. Віктор пропустить щонайменше два місяці і повернеться на поле лише в 2023 році. Відповідно, в останніх шести матчах 2022-го українець не допоможе своїй команді, повідомляє Il Secolo XIX.

Єдиний плюс у цій ситуації для наставника Спеції Луки Готті полягає в тому, що чемпіонат Італії матиме тривалу паузу (півтора місяця) через ЧС-2022. Повернення Коваленка на поле очікується вже після перерви в Серії А. Якщо відновлення піде за планом, хавбек знову зможе грати орієнтовно в січні.

Нагадаємо, українець вже другий рік виступає у Спеції на правах оренди з Аталанти, яка розрахована до кінця сезону 2022/23. Коваленко в поточному чемпіонаті Італії вийшов на поле 7 разів, результативними діями не відзначався. Загалом в його активі 34 матчі за лігурійську команду (1 гол, 4 асисти).

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