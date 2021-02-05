"У нас чудова команда з фантастичними гравцями. В останні роки у нас з'явилися важливі футболісти. Пашаліч був одним з перших. Тепер Коваленко, у якого були різні варіанти, але він обрав саме наш клуб.

Коваленко вперше потрапив до заявки Аталанти на матч Серії А

Необхідно дати йому час, щоб освоїтися на новому місці. Він повністю сприйняв наш проект: ми відчували, що, попри інтерес інших команд, він твердо обрав нас. Ми повинні продовжувати підігрівати цей інтерес", – цитує Перкассі видання Calcio Atalanta.

Нагадаємо, Коваленко приєднався до Аталанти 1 лютого, підписавши контракт до літа 2025 року. "Богиня" заплатила за українського хавбека 700 тисяч євро. Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні напередодні не включив Коваленка до заявки Аталанти на Лігу чемпіонів. Дебютувати за новий клуб українець може вже завтра – у матчі 21-го туру Серії А бергамаски прийматимуть Торіно.

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