Півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко підписав попередній контракт з бергамською Аталантою на п'ять років, повідомляє програма "ТаТоТаке".

"Коваленко почав закисати у Шахтарі": Санжар оцінив шанси українця в Аталанті

За інформацією джерела, поки немає остаточного рішення, чи перейде Коваленко в італійський клуб взимку з компенсацією для "гірників", чи влітку як вільний агент. Окрім того, це також залежить від того, чи залишиться в Аталанті орендований із Жирони колумбійський захисник Хуан Мохіка.

Як відомо, Коваленком цікавились Наполі, Удінезе, Бенфіка, турецькі та російські клуби, однак аргументами на користь бергамської команди стало те, що "Богиня" запропонувала доволі вигідні умови, в команді виступає партнер по збірній України Руслан Маліновський, а також те, що головний тренер Джан П'єро Гасперіні особисто стежив за футболістом і знає, як його використовувати.

Нагадаємо, Коваленко – вихованець академії Шахтаря. У поточному сезоні провів за "гірників" 11 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи. Transfermarkt оцінює гравця у 4,5 млн євро.

Коваленко в Аталанті: італійські ЗМІ озвучили вплив на Маліновського і роль українця, або Шахтар має проблему