Коваленко тренується окремо від загальної групи Шахтаря

Ліга Європи — 20:20 852
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"Хацкевич має піти" та антирекорд сезону, або Циганков вражає Європу: реакція соцмереж на матчі Динамо і Ворскли в ЛЄ
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Дербі Мерсисайду і Північного Лондона та італійська битва за Лігу чемпіонів: топ-5 матчів євровікендуСвіт — 20:05 525
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"Ігри на контору – одна з причин, чому я поїхав за океан". Українець, якого забракували в Динамо, став чемпіоном КанадиІнтерв’ю — 16:30 4481
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"Клоуни і ганьба", або Чутки про змову і "братську угоду": казахські ЗМІ про матч Астана – ДинамоЛіга Європи — 15:09 5357
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Швед – найкращий гравець УПЛ у листопадіУкраїна — 14:38 657
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