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Коваленко тренується окремо від загальної групи Шахтаря

18:57 57 Читать на русском
Коваленко тренується окремо від загальної групи Шахтаря
Віктор Коваленко / Фото: ФК Шахтар

Хавбек донецького Шахтаря Віктор Коваленко отримав пошкодження у матчі проти Хоффенхайма.

Хавбек Шахтаря Віктор Коваленко на сьогоднішньому на тренуванні займався індивідуально, повідомляє офіційний сайт "гріників".

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У матчі з Хоффенхаймом Коваленко був замінений на 85-й хвилині. Всього в поточному сезоні 22-річний українець провів 16 матчів, забив 3 голи і зробив 1 ассист.

Марлос продовжує відновлення. Останній раз він виходив на поле 19 жовтня в матчі з Десною. Всього в цьому сезоні Марлос зіграв 15 матчів, забив 6 голів і зробив 3 ассисти.

Наступний матч Шахтар проведе 2 грудня проти Олімпіка. Початок – 17.00.

Україна17 тур

Шахтар - Олімпік: Неділя 02 грудня 2018

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Шахтар Шахтар Шахтар - Олімпік Марлос Марлос Віктор Коваленко Віктор Коваленко
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