Вже другий українець у Серії А змушений піти на самоізоляцію.

Хавбек Спеції Віктор Коваленко отримав позитивний результат тесту на COVID-19, повідомляє офіційний сайт клубу.

Шевченко повідомив про свій стан після позитивного тесту на COVID-19

Також захворів на коронавірус один з помічників головного тренера команди Тьягу Мотти. Нагадаємо, напередодні сумнозвісний вірус виявили і в українського наставника Дженоа Андрія Шевченка.

У нинішньому сезоні чемпіонату Італії Коваленко провів 12 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами.

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