Коваленко також випав з обойми Спеції через коронавірус
18:25 - Читать на русском
Вже другий українець у Серії А змушений піти на самоізоляцію.
Хавбек Спеції Віктор Коваленко отримав позитивний результат тесту на COVID-19, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Також захворів на коронавірус один з помічників головного тренера команди Тьягу Мотти. Нагадаємо, напередодні сумнозвісний вірус виявили і в українського наставника Дженоа Андрія Шевченка.
У нинішньому сезоні чемпіонату Італії Коваленко провів 12 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами.
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