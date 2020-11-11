Товариський матч проти Польщі стане особливим для низки гравців збірної України.

Хавбек Шахтаря Віктор Коваленко провів свій 30 матч у футболці "синьо-жовтих", а зірка Динамо Віктор Циганков – 25-ий.

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Знайшлося місце і для дебютанта. Вихованець Шахтаря Валерій Бондар вперше зіграв за головну команду країни, замінивши у другому таймі Юхима Коноплю. До слова, обидва вигравали чемпіонат світу U-20.

Нагадаємо, після спарингу проти Польщі команда Шевченка проведе два матчі Ліги націй – 14 листопада з Німеччиною, а 17-го зі Швейцарією.

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