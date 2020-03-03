Коваленко пропустить гру зі СК Дніпро-1 – гравець може повністю відновитися до матчів проти Вольфсбурга

Півзахисник Шахтаря і збірної України Віктор Коваленко продовжує відновлюватися після пошкодження задньої поверхні стегна.

Хавбек "гірників" працює індивідуально, виконує бігові вправи, і матч проти СК Дніпро-1 в 21-му турі УПЛ точно пропустить, стверджує Команда1.

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Втім, не виключено, що вже після цієї гри Коваленко повернеться в загальну групу і отримає ігрову практику в наступному поєдинку з Колосом. У такій ситуації можна буде розраховувати на те, що вихованець донеччан у бойовій формі підійде до протистояння з німецьким Вольфсбургом в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Нагадаємо, футболіст пропустив 3 останні матчі "помаранчево-чорних" через травму задньої поверхні стегна. У нинішньому сезоні Коваленко зіграв у 19 матчах Шахтаря, забив 2 голи і віддав результативну передачу.

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