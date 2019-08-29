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Коваленко прокоментував результати жеребкування Ліги чемпіонів

21:12 883 Читать на русском
Коваленко прокоментував результати жеребкування Ліги чемпіонів
Віктор Коваленко / Шахтар

Хавбек Шахтаря Віктор Коваленко оцінив суперників, з якими "гірники" зустрінуться у Лізі чемпіонів.

"Манчестер Сіті? Погані спогади з минулого року. Тепер ми їх добре знаємо і піднесемо їм сюрприз. Англійський клуб грає на топ-рівні. Будемо битись і намагатимемось здобувати очки.

Ліга чемпіонів 2019/20: Шахтар дізнався суперників у груповому турнірі

Ми грали на зборах з Динамо Загреб, трохи знаємо цю команду. Щодо Аталанти нічого не можу сказати, але команда вийшла в Лігу чемпіонів, тому, я думаю, що це гарного рівня колектив", – сказав Коваленко клубному каналу Шахтаря.

Нагадаємо, за результатами жеребкування групової стадії Ліги чемпіонів, Шахтар зустрінеться з Манчестер Сіті, Динамо Загреб та Аталантою.

Ліга чемпіонів 2019/20 – результати жеребкування групового турніру

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Теги
Шахтар Шахтар Аталанта Аталанта Ліга чемпіонів Манчестер Сіті Манчестер Сіті Динамо Загреб Динамо Загреб Віктор Коваленко Віктор Коваленко
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