Коваленко прокоментував результати жеребкування Ліги чемпіонів

Хавбек Шахтаря Віктор Коваленко оцінив суперників, з якими "гірники" зустрінуться у Лізі чемпіонів.

"Манчестер Сіті? Погані спогади з минулого року. Тепер ми їх добре знаємо і піднесемо їм сюрприз. Англійський клуб грає на топ-рівні. Будемо битись і намагатимемось здобувати очки.

Ліга чемпіонів 2019/20: Шахтар дізнався суперників у груповому турнірі

Ми грали на зборах з Динамо Загреб, трохи знаємо цю команду. Щодо Аталанти нічого не можу сказати, але команда вийшла в Лігу чемпіонів, тому, я думаю, що це гарного рівня колектив", – сказав Коваленко клубному каналу Шахтаря.

Нагадаємо, за результатами жеребкування групової стадії Ліги чемпіонів, Шахтар зустрінеться з Манчестер Сіті, Динамо Загреб та Аталантою.

Ліга чемпіонів 2019/20 – результати жеребкування групового турніру