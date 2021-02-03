Коваленко повернувся в Україну для вирішення бюрократичних питань
17:32 - Читать на русском
Хавбек збірної України Віктор Коваленко не зможе переглянути поєдинок 1/2 фіналу Кубка Італії вживу.
Півзахисник Аталанти Віктор Коваленко не буде присутній на півфінальному матчі своєї команди проти Наполі у Кубку Італії, повідомляє видання Calciomercato.
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Укреїнець змушений був повернутися на кілька днів на батьківщину, аби вирішити бюрократичні питання.
Нагадаємо, кубкова зустрічі відбудеться сьогодні, 3 лютого, о 21:45. А найближчий поєдинок Аталанти у Серії А в суботу, 6 лютого – команда Гасперіні прийматиме Торіно.
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