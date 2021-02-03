Півзахисник Аталанти Віктор Коваленко не буде присутній на півфінальному матчі своєї команди проти Наполі у Кубку Італії, повідомляє видання Calciomercato.

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Нагадаємо, кубкова зустрічі відбудеться сьогодні, 3 лютого, о 21:45. А найближчий поєдинок Аталанти у Серії А в суботу, 6 лютого – команда Гасперіні прийматиме Торіно.

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