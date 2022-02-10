Півзахисник Спеції Віктор Коваленко знову повернувся до основи команди, повідомляє офіційний сайт італійського клубу.

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Українець провів низку індивідуальних занять і тепер працює нарівні з усіма.

Нагадаємо, Коваленко пропустив виїзний поєдинок 24-го туру Серії А проти Салернітани (2:2) через м'язовий дискомфорт. Він зможе допопогти своїй команді вже у понеділок, 14 лютого, у домашньому матчі проти Фіорентини.

У поточному сезоні Віктор провів за Спецію 16 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 3 результативні передачі.

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