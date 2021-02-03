"Підсилення у вигляді якісного універсального футболіста для боротьби на всіх трьох фронтах і є підставою того, що Аталанта поспішила оформити трансфер, викупивши його ще до закінчення терміну дії контракту гравця з Шахтарем. Наскільки я знаю, система роботи скаутингу Аталанти керована директором клубу. Це дуже кропітка робота, і відстежується гравець досить тривалий час. За Коваленком вони стежили не менше трьох років.

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Він потрібен Аталанті вже зараз, і Гасперіні вважає, що гравець повинен якомога швидше адаптуватися до вимог нового тренера і командної структури гри. Думаю, саме де Рон буде конкурентом Коваленка. Можливість ставити його в структуру гри Аталанти потрібна саме зараз. Чим швидше це відбудеться, тим краще. Ми знаємо методи роботи Гасперіні, який планомірно підводить гравців до основного складу. Не потрібно робити щось надзвичайно неординарне, щоб звернути увагу тренера на себе. Потрібно лише виконувати його установку", – пояснив Великих у коментарі Футбол NEWS.

Зауважимо, контракт Коваленка розрахований до 2025 року. За даними порталу Transfermarkt, Шахтар отримав близько 700 тисяч євро за свого вихованця.

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