Коваленко потрапив до символічної збірної потенційних вільних агентів за версією Transfermarkt

Півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко потрапив до символічної збірної молодих талантів, у яких закінчуються контракти з їхніми клубами.

Портал Transfermarkt зібрав символічну команду з гравців віком до 23 років, які в цьому році можуть стати вільними агентами. До неї потрапив хавбек Шахтаря Віктор Коваленко, якого оцінюють у 6 млн євро.

Каштру назвав умову, за якої Шахтар готовий вийти на трансферний ринок взимку

Чинний контракт 23-річного футболіста з "гірниками" розрахований до 30 червня. В поточному сезоні він зіграв за Шахтар 18 матчів, у яких забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу.

Циганков, Миколенко, Коваленко і ще 8 гравців, для яких цей сезон УПЛ повинен стати останнім