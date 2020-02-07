Коваленко потрапив до символічної збірної потенційних вільних агентів за версією Transfermarkt

Світ — 16:00 5
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Дербі делла Мадонніна, німецька битва за Салатницю і севільська реабілітація для Сетьєна: топ-5 матчів євровікенду
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Циганков не зіграє жодного матчу за Динамо на тренувальних зборах, – ЗМІУкраїна — 12:40 4562
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Кошмар на Пратері: 59 років тому Бенфіку жорстоко атакували у Відні – расизм, град каміння і спроба розправиОвертайм — 12:00 1900
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Збірна України офіційно визначилась з трьома спаринг-партнерами перед Євро-2020Збірна України — 11:40 8502
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Атлетік – Барселона: заслужений виліт "блаугранас" з Кубка, тріумф Сімона та Вільямса і неможливість гри у футбол КройфаІспанія — 04:56 5000