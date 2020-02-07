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Коваленко потрапив до символічної збірної потенційних вільних агентів за версією Transfermarkt

14:46 857 Читать на русском
Коваленко потрапив до символічної збірної потенційних вільних агентів за версією Transfermarkt
Віктор Коваленко / ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко потрапив до символічної збірної молодих талантів, у яких закінчуються контракти з їхніми клубами.

Портал Transfermarkt зібрав символічну команду з гравців віком до 23 років, які в цьому році можуть стати вільними агентами. До неї потрапив хавбек Шахтаря Віктор Коваленко, якого оцінюють у 6 млн євро.

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Чинний контракт 23-річного футболіста з "гірниками" розрахований до 30 червня. В поточному сезоні він зіграв за Шахтар 18 матчів, у яких забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу.

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Віктор Коваленко Віктор Коваленко Шахтар Шахтар
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