Півзахисник Спеції Віктор Коваленко відреагував на вигнання російських загарбників зі свого рідного міста.

У п'ятницю, 11 листопада, українські військові увійшли в Херсон. Жахіття російської окупації для місцевого населення залишилося в минулому. У деокупованому обласному центрі вже підняли прапор України.

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"Все на своєму місці! Дякуємо, ЗСУ! Слава Україні!" – написав Віктор Коваленко в Instagram, додавши світлину з українським прапором у Херсоні.

Нагадаємо, рідне місто Коваленка було окуповане з березня. Впродовж 256 днів Херсон утримували російські війська, але наші воїни сьогодні, 11 листопада, нарешті здійснили мрію усіх українців, вигнавши непроханих гостей з обласного центру. Черговий крок до звільнення всієї території України.

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