Відомий український тренер Роман Санжар впевнений, що перехід півзахисника збірної України Віктора Коваленка з Шахтаря в італійський клуб буде серйозним стимулом для гравця.

"Це буде великим кроком вперед для Коваленка. Мені здається, що він почав закисати в Шахтарі.

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Цей перехід буде своєчасним, він дасть гравцеві поштовх. Топ-чемпіонат, хороша команда і серйозні завдання", – сказав Санжар у коментарі виданню "Брутальний футбол".

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ Коваленко начебто підписав попередній контракт з Аталантою, який вступить у силу 1 липня 2021 року. Якщо італійцям вдасться домовитись з Шахтарем, то український півзахисник може опинитись у складі "Богині" вже у січні.

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