Сьогодні Коваленко – герой. Українець приніс Емполі перемогу над чинним чемпіоном. Відповідно зараз в Італії прикуто багато уваги до Віктора. Він же вирішив не просто говорити про футбол, а виконати свою місію як громадянина нашої держави.

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З подачі Коваленка низка італійських ЗМІ вже написала і ще напише про війну в Україні. "Це дуже важливий гол для мене та моєї країни, яка була окупована понад рік тому. Я не поїду в збірну України, але буду першим вболівальником команди. Дуже радий за себе та фанатів", – сказав Коваленко у післяматчевому коментарі для Sky Sport Italia.

Нагадаємо, вихованець Шахтаря перебуває у Серії А майже три роки. Туди Коваленка запросила Аталанта, але в Бергамо футболіст не закріпився. Два попередні сезони Віктор відіграв у оренді за Спецію, а нинішню кампанію на таких же умовах почав у складі Емполі.

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