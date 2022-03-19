Півзахисник Спеції Віктор Коваленко навряд може занести собі в актив матч проти Сассуоло (1:4).

Аналітичні ресурси WhoScored і SofaScore "нагородили" українця найнижчими оцінками серед гравців обох команд.

Злидні і блиск Коваленка у відеоогляді матчу Сассуоло – Спеція – 4:1

Саме з помилки Коваленка розпочався погром Спеції. Вихованець Шахтаря привіз пенальті, заваливши Фреттезі у карному майданчику. До перерви Спеція відігралась, і Коваленко взяв участь у гольовій атаці, однак це не врятувало його загальну оцінку.

Додамо, що загалом український хавбек провів у поточному сезоні 19 матчів, відзначившись одним голом та 4 асистами.

Дженоа здолала Торіно й перервала 26-матчеву безвиграшну серію, неоднозначна гра Коваленка завершилась розгромом Спеції

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