Кіпрський клуб Аріс офіційно оголосив про підписання українського півзахисника Віктора Коваленка. Гравець підписав дворічний контракт, який залишить його в команді до літа 2027 року.

Після відходу з Шахтаря Коваленко виступав за Емполі, Спецію та Аталанту. По завершенню минулого сезону Віктор перебував у статусі вільного агента.

Додам, що наразі Аріс посідає третю позицію в чемпіонаті Кіпру, набравши 12 очок.

