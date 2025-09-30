Коваленко офіційно приєднався до лідера несподіваного чемпіонату
19:42 - Читати іншою мовою
Півзахисник Віктор Коваленко розпочне новий етап кар’єри в іншому європейському чемпіонаті.
Кіпрський клуб Аріс офіційно оголосив про підписання українського півзахисника Віктора Коваленка. Гравець підписав дворічний контракт, який залишить його в команді до літа 2027 року.
Тренер Емполі оцінив бомбардирські досягнення Попова: "Йому ще треба прогресувати"
Після відходу з Шахтаря Коваленко виступав за Емполі, Спецію та Аталанту. По завершенню минулого сезону Віктор перебував у статусі вільного агента.
Додам, що наразі Аріс посідає третю позицію в чемпіонаті Кіпру, набравши 12 очок.
Попов вилетів з Кубка Італії в українському дербі – Маліновський не отримав жодної секунди
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter