Півзахисник Спеції Віктор Коваленко не зіграє у сьогоднішньому матчі 24-го туру Серії А проти Салернітани, повідомляє Calciomercato.

Коваленко похизувався своїм авто у Спеції

25-річний хавбек не потрапив до заявки команди – Коваленко відчув м'язовий дискомфорт і Тьягу Мотта вирішив поберегти українця.

Нагадаємо, у поточному сезоні Віктор провів за Спецію 16 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 3 результативні передачі.

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