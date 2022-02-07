Коваленко не потрапив у заявку Спеції на матч Серії А проти Салернітани – відома причина
10:48 - Читать на русском
Український легіонер "орлят" Віктор Коваленко пропустить поєдинок чемпіонату Італії.
Півзахисник Спеції Віктор Коваленко не зіграє у сьогоднішньому матчі 24-го туру Серії А проти Салернітани, повідомляє Calciomercato.
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25-річний хавбек не потрапив до заявки команди – Коваленко відчув м'язовий дискомфорт і Тьягу Мотта вирішив поберегти українця.
Нагадаємо, у поточному сезоні Віктор провів за Спецію 16 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 3 результативні передачі.
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