Коваленко не потрапить до заявки Аталанти на плей-офф Ліги чемпіонів – хавбек втратив шанс ще раз перемогти Реал
Аталанта обійдеться без послуг Віктора Коваленка у матчах плей-офф Ліги чемпіонів.
Українець не потрапив до оновленої заявки "оробічі" на плей-офф, повідомляє Football Italia.
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Після відходу Гомеса і Мохіки у складі з'явилися два вільні місця, однак Джан П'єро Гасперіні довірив їх Шутало та Меле. Натомість Коваленко участі у матчах 1/8 фіналу проти Реала не братиме. Нагадаємо, що Шахтар двічі переміг мадридців на стадії групового етапу, а Віктор відіграв 84 хвилини у домашньому поєдинку (2:0).
Нагадаємо, що Коваленко приєднався до Аталанти 1 лютого, підписавши контракт до літа 2025 року.
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