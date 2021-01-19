Як відомо, 24-річний півзахисник начебто вже підписав попередній контракт з бергамасками. Щоправда, сам Коваленко наразі не підтвердив свій відхід із Шахтаря.

"Наскільки мені відомо, інтерес до Коваленка був з боку Наполи та Бенфіки. Мені приємно, що Аталанта настільки цінує нашого українського футболіста. В їхньому складі немає жодного футболіста з зірковим статусом. Там приходили ноунейми, яких Аталанта виводила на новий рівень. Це свідчить про добру роботу скаутинга.

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Впевнений, що Аталанта серйозно вивчала Коваленка, про що свідчить підписаний попередній контракт. Можу висловити повагу Коваленку, що не побоявся змінити теплу ванну на конкурентне середовище. Наскільки знаю, Аталанта бачить його одним з інсайдів, де є Міранчук, Маліновський, Пессіна, Ілічіч, Пашаліч. Вітя не боїться цієї конкуренції. Я підозрюю, що він міг підписати п'ятирічний контракт із Шахтарем, отримавши останній великий контракт, але вирішив ризикнути, і за це йому велика повага.

Аталанта зараз гучно про себе заявляє в ЛЧ. Якщо в нього не вийде, він зможе проявити себе в іншій команді. Те, що в нього є якості грати на рівні Аталанти – немає сумнівів. Мінус для Шахтаря – безкоштовна втрата футболіста збірної України, але відсутність тиску витрачених коштів може вплинути на становище футболіста в новій команді. Цікаво буде за ним спостерігати", – розповів Вацко в ефірі програми "Вмикай підігрів" на ТК "Футбол 1".

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