Коваленко не допоміг Спеції у матчі з Лечче, але здихався конкурента в битві за виживання
В рамках програми дня у 36-му турі Серії А було проведено два матчі. Звіт читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Італії 2022/23, 36-й тур
Лечче – Спеція – 0:0
Торіно – Фіорентина – початок о 16:00
Віктор Коваленко приїхав на виїзд у Лечче, але провів весь матч у запасі. Можливо, саме тому поєдинок виявився максимально нудним. Показовою була карта ударів в основний час, до спроби навали з боку Спеції – тільки два пройшли з меж штрафного, але це були замикання зі стандартів. Як наслідок, команди розписали нульову нічию.
Для них цей результат є серйозною невдачею, адже не вдалося відірватись від зони вильоту. Спеція залишилась в одному заліковому балі від трійки аутсайдерів, Лечче – у трьох. Зате вони відчепили Кремонезе в боротьбі за виживання – у команди Коваленка 7-очковий відрив за два тури до кінця.
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