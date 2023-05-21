Чемпіонат Італії 2022/23, 36-й тур

Лечче – Спеція – 0:0

Торіно – Фіорентина – початок о 16:00

Віктор Коваленко приїхав на виїзд у Лечче, але провів весь матч у запасі. Можливо, саме тому поєдинок виявився максимально нудним. Показовою була карта ударів в основний час, до спроби навали з боку Спеції – тільки два пройшли з меж штрафного, але це були замикання зі стандартів. Як наслідок, команди розписали нульову нічию.

Для них цей результат є серйозною невдачею, адже не вдалося відірватись від зони вильоту. Спеція залишилась в одному заліковому балі від трійки аутсайдерів, Лечче – у трьох. Зате вони відчепили Кремонезе в боротьбі за виживання – у команди Коваленка 7-очковий відрив за два тури до кінця.

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