"Я радий бути тут, Емполі – хороша команда. Радий одягнути синю футболку. Моя позиція на полі – центральний півзахисник або десятий номер. Вирішить тренер. Минулий сезон був важким для мене, зараз я в Емполі та хочу продемонструвати свій ріст і те, що я можу віддати все заради команди.

Коваленко офіційно перейшов у новий клуб Серії А

Як проходять перші дні в Емполі? Вони пройшли добре, хлопці та персонал прийняли мене добре. Ми розраховуємо залишитися в Серії А за підсумками цього сезону. Мета повернутись у збірну України? Так, це одна з моїх цілей. Грати за національну збірну завжди приємно.

Наскільки важливо, щоб українські спортсмени дали надію людям, які залишились в Україні? Спостерігати за нашими гравцями, які грають у Європі, це важлива річ, яка може дати їм трохи передихнути", – цитує Коваленка TMW.

Нагадаємо, Віктор цього літа перебрався до Емполі на правах оренди. Два минулі сезони Коваленко провів у Спеції, а права на українця належать Аталанті.

Маліновський дебютував за Дженоа перемогою над віцечемпіоном Італії, але отримав найнижчі оцінки