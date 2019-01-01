Коваленко назвав найкращого гравця Шахтаря у 2018-му році

Півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко задоволений тим, що вболівальники "гірників" назвали його гол в ворота Динамо найкращим в 2018 році.

"По-перше, хочу сказати велике спасибі всім, хто голосував і вболівав за мене! Дуже приємно відчувати підтримку уболівальників. Переглядаючи відео, ще раз пережив ті незабутні емоції. Це був важливий м'яч як для мене, так і для команди. Радий, що гол вийшов ще й красивим.

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Найкращий футболіст-2018? Думаю, Тайсон. Він – наш капітан, був лідером на полі у всіх матчах без винятку, також забивав дуже важливі м'ячі.



Ми другий рік поспіль завоювали чемпіонство і Кубок України. Гідно виступили в Лізі чемпіонів, могли пройти далі, але не вийшло. Є над чим працювати в наступному році", – цитує Коваленка офіційний сайт Шахтаря.

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