Український легіонер Аталанти Віктор Коваленко вірить, що у нього все ще попереду.

"Напевно, найважливіших голів у моїй кар'єрі два. Перший – Шальке у Лізі Європи (у лютому 2016 року, – Футбол 24).

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Другий – у ворота Динамо (у листопаді 2018-го, – Футбол 24).Третій – сподіваюсь, нарешті заб'ю за збірну України", – сказав Коваленко для Youtube-каналу "ОТДУШИВДУШУ".

Нагадаємо, взимку 25-річний півзахисник перейшов з Шахтаря в Ататланту. Поки Віктор не переконав наставника бергамасків Гасперіні – Коваленко лише один раз виходив на поле у матчі Серії А. За інформацією ЗМІ, українець близький до переходу в Емполі.

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