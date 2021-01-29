Коваленко натякнув на перехід в Аталанту
Перехід Віктора Коваленка в Аталанту набуває все чіткіших обрисів. Схоже, трансфер не за горами.
Як відомо, хавбека Шахтаря активно сватають в клуб із Бергамо. ЗМІ повідомляють, що Віктор підпише контракт до 2025 року, невдовзі пройде медогляд та до кінця зимового трансферного вікна стане гравцем Аталанти.
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Сам Віктор Коваленко, схоже, теж серйозно налаштований на переїзд в Італію. Хавбек навіть натякнув на трансфер, підписавшись на офіційну сторінку Аталанти в соціальній мережі Instagram.
Нагадаємо, у поточному сезоні Віктор провів за "гірників" 11 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи. Transfermarkt оцінює гравця у 6 млн євро.
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Скріншот зі сторінки Віктора Коваленка: