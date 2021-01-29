Перехід Віктора Коваленка в Аталанту набуває все чіткіших обрисів. Схоже, трансфер не за горами.

Як відомо, хавбека Шахтаря активно сватають в клуб із Бергамо. ЗМІ повідомляють, що Віктор підпише контракт до 2025 року, невдовзі пройде медогляд та до кінця зимового трансферного вікна стане гравцем Аталанти.

Шахтар отримає компенсацію за Коваленка – відома сума і дата трансферу футболіста в Аталанту

Сам Віктор Коваленко, схоже, теж серйозно налаштований на переїзд в Італію. Хавбек навіть натякнув на трансфер, підписавшись на офіційну сторінку Аталанти в соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, у поточному сезоні Віктор провів за "гірників" 11 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи. Transfermarkt оцінює гравця у 6 млн євро.

Маліновський забив гол, але не позбувся контрастів – італійська преса хвалить українця за гру проти Лаціо

Скріншот зі сторінки Віктора Коваленка: