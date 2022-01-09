Поєдинок 21-го туру Серії А Дженоа – Спеція може остати останнім для наставника "орлят" Тьягу Мотти на чолі команди.

Боси Спеції незадоволені результатами команди та вже почали шукати наступника Мотти, якого можуть звільнити вже після гри з Дженоа, повідомляє Calciomercato.

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Раніше повідомлялось, що керівництво клубу зацікавлене у підписанні екс-тренера Мілана та Сампдорії Марко Джампаоло, проте проблемою може стати фінансова сторона контракту. Іншим претендентом на посаду став Роландо Маран, який працював з Дженоа у минулому сезоні. Цікаво, що його контракт з генуезцями досі чинний, хоча фахівець тривалий час не працює в клубі.

Додамо, що матч Дженоа – Спеція відбудеться вже сьогодні, 9 січня, початок зустрічі о 19:30.

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