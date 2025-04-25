Півзахисник Емполі Віктор Коваленко поділився емоціями після другого півфіналу Кубка Італії проти Болоньї (1:2).

"Ми приїхали сюди, знаючи, що Болонья – сильна команда, і ми хотіли спробувати досягти результату, залишивши позаду підсумки першого матчу.

Коваленко забив перший гол після повернення в Емполі – відео взяття воріт у півфіналі Кубка Італії

Тепер, коли наша пригода в Кубку Італії завершена, давайте зосередимося виключно на чемпіонаті, щоб досягти порятунку.

Чи очікував я забитого м'яча? Так, але Солбаккен все зробив як треба", – цитує Коваленка BolognaSportNews.

Нагадаємо, що Віктор приєднався до команди в лютому цього року, а з літа перебував у статусі вільного агента.

Історичний гол Коваленка в Кубку Італії не допоміг Емполі вийти до фіналу – Мілан отримав суперника