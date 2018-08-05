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Коваленко кардинально змінив імідж – тепер його просто не впізнати

16:22 1866 Читать на русском
Коваленко кардинально змінив імідж – тепер його просто не впізнати
Віктор Коваленко ще з волоссям / фото: О. Осипов

Півзахисник Шахтаря та збірної України Віктор Коваленко наважився на суттєву зміну іміджу. Тепер 22-річний хавбек в чомусь нагадує колишнього гравця "гірників" Маріуша Лєвандовскі.

Після поєдинку 3-го туру УПЛ Динамо – Шахтар команда Паулу Фонсеки отримала вихідний. Сьогодні "гірники" зібрались на базі у Святошино та розпочали підготовку до поєдинку проти Ворскли, інформує офіційний сайт Шахтаря.

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Серед усіх футболістів виділявся Віктор Коваленко, який з'явився на тренуванні з абсолютно незвичним для нього зовнішнім виглядом – півзахисник вирішив поголити голову. Після цього Коваленко трішки став нагадувати Маріуша Лєвандовскі.

Нагадаємо, після 3 турів УПЛ Шахтар набрав 6 очок та наразі посідає 2 місце в турнірній таблиці.

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Фото: ФК Шахтар

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Віктор Коваленко Віктор Коваленко Шахтар Шахтар
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