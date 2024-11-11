Коваленко хоче повернутись до знайомого для себе чемпіонату – українець вже відкинув декілька пропозицій
11 листопада 18:36 - Читать на русском
Вихованець донецького Шахтаря Віктор Коваленко залишається вільним агентом і активно шукає новий клуб.
Український футболіст налаштований продовжувати кар'єру саме в Італії, відкидаючи пропозиції з інших країн, повідомляє ТаТоТаке.
Коваленко відмовився виступати в чемпіонаті Туреччини – ним цікавились два клуби
Коваленко ретельно аналізує усі варіанти і вже відмовився від кількох пропозицій, зокрема, з Туреччини.
Попередні клубом Віктора був Емполі, де у минулому сезоні Серії А він провів 17 матчів, забивши два голи і зробивши одну результативну передачу.
Наполі відстояв нічию з Інтером і повернув лідерство – Мерет рятував, Хакан поклав шедевр, але вперше не забив пенальті
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