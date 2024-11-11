Український футболіст налаштований продовжувати кар'єру саме в Італії, відкидаючи пропозиції з інших країн, повідомляє ТаТоТаке.

Коваленко відмовився виступати в чемпіонаті Туреччини – ним цікавились два клуби

Коваленко ретельно аналізує усі варіанти і вже відмовився від кількох пропозицій, зокрема, з Туреччини.

Попередні клубом Віктора був Емполі, де у минулому сезоні Серії А він провів 17 матчів, забивши два голи і зробивши одну результативну передачу.

Наполі відстояв нічию з Інтером і повернув лідерство – Мерет рятував, Хакан поклав шедевр, але вперше не забив пенальті