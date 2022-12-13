Вже сьогодні, 13 грудня, Спеція вирушить на збір до Іспанії, де зіграє контрольні матчі проти Серветта, Спарти Роттердам і Гронінгена. У цих поєдинках можна очікувати появи на полі Віктора Коваленка.

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На останньому тренуванні "орлят" перед вильотом в Іспанію український півзахисник займався у загальній групі, інформує офіційний сайт італійського клубу.

Віктор ще на початку жовтня травмував підколінне сухожилля і пропустив 7 матчів Спеції. Очікувалося, що хавбек повернеться лише у 2023-му, але українець випередив графік. Наступний офіційний матч у чемпіонаті Італії Спеція проведе 4 січня проти Аталанти. "Орлята" посідають 17 місце в Серії А – одразу над зоною вильоту.

Нагадаємо, 26-річний Коваленко вже другий сезон виступає у Спеції на правах оренди з Аталанти. У кампанії 2022/23 хавбек зіграв 7 матчів, результативними діями не відзначався. Орендна угода розрахована до літа 2023-го, а контракт з Аталантою – до 30 червня 2025 року.

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