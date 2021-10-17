Українець забив переможний гол-красень у ворота Салернітани та подарував своїй команді рятівні три очки.

Гол+асист Коваленка у відеоогляді матчу Спеція – Салернітана – 2:1

Вболівальники на трибунах вибухнули після гола Віктора, адже для них це лише друга перемога у сезоні. На однму з відео видно несамовиті емоції на домашньому стадіоні Спеції. Варто звернути увагу на реакцію болбоя, який, схоже, до останнього не вірив, що трапилось.

Нагадаємо, Спеція влітку орендувала Віктора у Аталанти. У нинішньому сезоні Серії А це була лише друга поява Коваленка на полі.

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