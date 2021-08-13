Наставник "орлят" Тьягу Мотта довірився новачку. Екс-півзахисник Шахтаря, який в новій команді гратиме під 8-м номером, опинився в стартовому складі на кубковий матч.

Коваленко офіційно змінив прописку в Серії А – новий клуб українця епічно сконфузився презентацією

Поєдинок Кубка Італії Порденоне – Спеція стартує о 18:45 за Києвом. Цей матч покажуть в Україні – пряма онлайн-трансляція на телеканалі "Футбол 3".

Нагадаємо, 25-річний Коваленко приєднався до Спеції на правах річної оренди з Аталанти. Це його перший поєдинок за нову команду. Цікаво, що нещодавно українець забивав у ворота Порденоне в товариському матчі за Аталанту.