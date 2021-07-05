"Чесно, я радий, що поїхав грати до Європи. Шахтар – це моя школа, я там вихований. У мене був вибір, і я вирішив поїхати в Європу. Для мене це хороший крок в майбутнє.

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Коли граєш в Європі, всі намагаються грати у відкритий футбол. Мої хороші якості проявляються саме у відкритому футболі, а коли закриваються – мені важко. Я вибрав цей шлях, і, думаю, він буде вдалим. Перші 3-4 місяці адаптації, звичайно, важкі, але коли проживаєш якийсь час і розумієш мову, стає легше.

Багато різної інформації пишуть в інтернеті, відправляють мене туди, туди, туди... Я сам це все читаю, але все добре – залишаюся в Аталанті та їду з командою на збори", – сказав Коваленко.

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