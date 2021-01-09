Хавбек "гірників" Віктор Коваленко допоможе Шахтарю у другій частині сезону.

"Коваленко почав закисати у Шахтарі": Санжар оцінив шанси українця в Аталанті

24-річний українець не стане гравцем Аталанти взимку, повідомляє видання Calciomercato.

За інформацією джерела, Коваленко перейде в італійський клуб влітку на правах вільного агента – після закінчення контракту з Шахтарем. Також видання підтверджує інформацію про те, що контракт Віктора з Аталантою буде розрахований на 5 років.

Нагадаємо, Коваленко – вихованець академії Шахтаря. У поточному сезоні провів за "гірників" 11 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи. Transfermarkt оцінює гравця у 4,5 млн євро.

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