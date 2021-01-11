"Спочатку ми поїхали на якийсь турнір з херсонською командою. Там моєму тренеру подзвонили і сказали, що запрошують на перегляд у Шахтар. Потім я поїхав у Шахтар. Після цього мене набрали з Динамо, поїхав, подивився, як там.

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До мене поставилися як до людини нової, поставилися так, що мені не сподобалося. Ми сіли з мамою, поговорили, потім я поїхав у Шахтар. На ухвалення рішення пішло 30 секунд", – сказав Коваленко в ефірі YouTube-каналу Шахтаря.

Додамо, що Коваленко є вихованцем донецького клубу. Загалом 24-річний футболіст провів за "гірників" 199 матчів, у яких забив 32 голи та віддав 12 результативних передач.

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