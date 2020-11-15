Півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко не зміг допомогти команді Шевченка у Лізі націй.

Віктор Коваленко був вимушений летіти в Україну у спеціальному костюмі, щоб не наражати оточуючих на небезпеку.

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Справа у тому, що напередодні матчу у хавбека діагностували COVID-19. 24-річний гравець летів чартнерним рейсом Лейпциг-Київ. Нагадаємо, національна команда України змагалась із Німеччиною в рамках Ліги націй (1:3).

У нинішньому сезоні УПЛ Коваленко провів 6 матчів, в яких відзначився 4-ма голами.

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