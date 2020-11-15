Коваленка одягнули у спеціальний костюм – як хавбек збірної України повертався з Німеччини
20:19 - Читать на русском
Півзахисник Шахтаря Віктор Коваленко не зміг допомогти команді Шевченка у Лізі націй.
завершено
23’ Лерой Сане
33’ Тімо Вернер
64’ Тімо Вернер
Роман Яремчук 12’
12’ Роман Яремчук
23’ Лерой Сане
33’ Тімо Вернер
64’ Тімо Вернер
Віктор Коваленко був вимушений летіти в Україну у спеціальному костюмі, щоб не наражати оточуючих на небезпеку.
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Справа у тому, що напередодні матчу у хавбека діагностували COVID-19. 24-річний гравець летів чартнерним рейсом Лейпциг-Київ. Нагадаємо, національна команда України змагалась із Німеччиною в рамках Ліги націй (1:3).
У нинішньому сезоні УПЛ Коваленко провів 6 матчів, в яких відзначився 4-ма голами.
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