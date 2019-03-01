Коваль залишив ворота недоторканими у поєдинку проти Охода – Корзун став найкращим гравцем Аль-Фатеха у матчі

Коваль залишив свої ворота недоторканими у поєдинку проти Охода / ФК Аль-Фатех

"Динамівці" Максим Коваль та Микита Корзун відіграли повний матч за Аль-Фатех у чемпіонаті Саудівської Аравії.

Саудівська Аравія. Прем'єр-ліга, 22-й тур

Оход – Аль-Фатех – 0:0

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Аль-Фатех Микити Корзуна та Максима Коваля на виїзді розписав "суху" нічию в рамках 22-го туру місцевого чемпіонату. Поєдинок видався не надто щедрим на гольові нагоди. Господарі жодного разу не завдали удару в площину воріт українця, а Аль-Фатех спромігся лише один раз влучити по воротах – Оход врятував голкіпер.

Тож, цілком закономірна безгольова нічию Охода та Аль-Фатеха. Зазначимо, що хавбек Микита Корзун, контракт якого належить Динамо, отримав найвищу оцінку (7.1) серед гравців Аль-Фатеха за версією SofaScore.

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