Коваль з Аль-Фатехом програв аутсайдеру чемпіонату – Корзун не потрапив навіть до заявки на матч

Аль-Фатех в матчі 23-го туру чемпіонату Саудівської Аравії програв Аль-Батіну.

Український голкіпер Максим Коваль не зумів врятувати свою команду від поразки в матчі з одним із аутсайдерів першості.

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Аль-Фатех ще до перерви пропустив двічі, дублем у складі Аль-Батіна відзначився Йонаттан.

Коваль, який провів на полі всі 90 хвилин, отримав жовту картку в середині першого тайму. Колишній півзахисник Динамо Нікіта Корзун не потрапив навіть до заявки Аль-Фатеха на звітний поєдинок.

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Аль-Фатех залишився в середині турнірної таблиці, маючи 32 очки у своєму активі. Аль-Батін перервав 5-матчеву безвиграшну серію, але досі перебуває в зоні плей-офф за збереження прописки у найвищому дивізіоні.