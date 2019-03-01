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Коваль встановив рекорд у Саудівській Аравії

22:42 811 Читать на русском
Коваль встановив рекорд у Саудівській Аравії
Максим Коваль / Соцмережі

Голкіпер Аль-Фатеха Максим Коваль встановив рекорд чемпіонату Саудівської Аравії.

Українець став першим іноземним голкіпером аравійського чемпіонату, який залишив ворота своєї команди "сухими" у 10 матчах протягом одного сезону.

Коваль залишив ворота недоторканими у поєдинку проти Охода – Корзун став найкращим гравцем Аль-Фатеха у матчі

Загалом Коваль провів за Аль-Фатех 23 матчі в усіх турнірах, де пропустив 28 голів та 10 разів не дав суперникам забити протягом поєдинку.

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До слова, команда українця, за яку виступає ще один динамівець Микита Корзун, після 22 турів посідає 7 місце у турнірній таблиці аравійської Професійної ліги.

Теги
Головне Світ Максим Коваль Максим Коваль Саудівська Аравія Саудівська Аравія Аль-Фатех Аль-Фатех Українці за кордоном
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