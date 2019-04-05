Коваль та Корзун допомогли здобути нічию Аль-Фатеху

Гравці Аль-Фатеха Максим Коваль та Нікіта Корзун, які належать Динамо, провели повний матч в чемпіонаті Саудівської Аравії.

Саудівська Аравія. Прем'єр-ліга, 25-й тур

Аль-Фейсалі – Аль-Фатех – 1:1

Голи: Луїсінью, 42 – Аль Закан, 38

Аль-Фатех розійшовся миром з Аль-Фейсалі. Аль Закан вивів команду Коваля і Корзуна вперед на 38-й хвилині, однак Луїсінью ще до перерви зрівняв рахунок. В Коваля було не так багато роботи, адже супернику бракувало влучності, проте втримати ворота на замку воротарю не вдалось. Інший динамівець Нікіта Корзун також провів на полі всі 90 хвилин і відзначився жовтою карткою.

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Після цього матчу Аль-Фатех набрав 34 очки і піднявся на 8 позицію, Аль-Фейсалі з 37 пунктами розташувався на 6 місці.