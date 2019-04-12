Коваль та Корзун допомогли Аль-Фатеху здобути нічию – українець залишив ворота "сухими"

У 27 турі чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Еттіфак приймав Аль-Фатех.

Саудівська Аравія, 27 тур

Аль-Еттіфак – Аль-Фатех – 0:0

Коваль та Корзун допомогли здобути нічию Аль-Фатеху

У 27 турі чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Еттіфак приймав Аль-Фатех. У складі гостей на поле вийшов українець Максим Коваль та білорус Микита Корзун, обидва футболісти належать Динамо та грають за Аль-Фатех на правах оренди.

Корзун не зміг відзначитись результативними діями, але був визнаний найкращим гравцем у складі своєї команди, отримавши від SofaScore 7,7 бала. Натомість, Коваль отримав 7,4 бала.

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Після цього поєдинку Аль-Фатех динамівців має в активі 35 очок та посідає 8 місце у чемпіонаті Саудівської Аравії.