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Коваль та Корзун допомогли Аль-Фатеху здобути нічию – українець залишив ворота "сухими"

09:16 727 Читать на русском
Коваль та Корзун допомогли Аль-Фатеху здобути нічию – українець залишив ворота "сухими"
Максим Коваль / Соцмережі

У 27 турі чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Еттіфак приймав Аль-Фатех.

Саудівська Аравія, 27 тур

Аль-Еттіфак – Аль-Фатех – 0:0

Коваль та Корзун допомогли здобути нічию Аль-Фатеху

У 27 турі чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Еттіфак приймав Аль-Фатех. У складі гостей на поле вийшов українець Максим Коваль та білорус Микита Корзун, обидва футболісти належать Динамо та грають за Аль-Фатех на правах оренди.

Корзун не зміг відзначитись результативними діями, але був визнаний найкращим гравцем у складі своєї команди, отримавши від SofaScore 7,7 бала. Натомість, Коваль отримав 7,4 бала.

Гладкий забив черговий гол за Адана Демірспор і допоміг команді перемогти

Після цього поєдинку Аль-Фатех динамівців має в активі 35 очок та посідає 8 місце у чемпіонаті Саудівської Аравії.

Теги
Динамо Динамо Українці за кордоном Світ Максим Коваль Максим Коваль Нікіта Корзун Нікіта Корзун Аль-Фатех Аль-Фатех
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