Поєдинок на Олд Траффорд завершився з рахунком 3:0 на користь команди Еріка Тен Хага. За "червоних дияволів" відзначилися Далот, Рашфорд і Роналду. Кріштіану забив свій другий у гол у Лізі Європи, і другий – у ворота Максима Коваля.

Гол Роналду та сейви Коваля у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Шериф – 3:0

Попри три пропущені м'ячі, саме 29-річний український воротар став найкращим гравцем Шерифа у поєдинку. Sofa Score оцінила гру Коваля у 7,2 – це найвищий бал серед усіх футболістів молдовської команди. Максим пропустив тричі, але здійснив 7 сейвів, врятувавши Шериф від ще більшого розгрому.

Найкращим гравцем серед представників обох команд став Крістіан Еріксен – 8,4. Манчестер Юнайтед набрав 12 очок і гарантував собі вихід із групи. Шериф у останньому турі зіграє з Омонією.

Ліга Європи: Манчестер Юнайтед, Реал Сосьєдад і Фрайбург вийшли у плей-офф – Роналду знову забив Ковалю