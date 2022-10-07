Реал Сосьєдад дотиснув Шериф у 3-му турі групового етапу Ліги Європи. Дивіться відеоогляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Команди обмінювались моментами протягом усього першого тайму, забити вдалось по перерві. Сьорлот прорвався флангом і прострілив на Давіда Сілву, який вразив ближню дев'ять – майже без шансів для Максима Коваля.

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Другий гол українець пропустив після стандарту – Елустондо легко підсік головою м'яч. Реал Сосьєдад набрав максимум очок за три тури та заслужено очолив квартет Е Ліги Європи. Шериф з трьома очками залишився третім.