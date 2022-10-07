Коваль пропустив шедевр: відеоогляд матчу Шериф – Реал Сосьєдад – 0:2
10:38 - Читать на русском
Реал Сосьєдад дотиснув Шериф у 3-му турі групового етапу Ліги Європи. Дивіться відеоогляд найцікавіших моментів на Футбол 24.
завершено
Давід Сілва 53’
Аріц Елустондо 62’
53’ Давід Сілва
62’ Аріц Елустондо
Команди обмінювались моментами протягом усього першого тайму, забити вдалось по перерві. Сьорлот прорвався флангом і прострілив на Давіда Сілву, який вразив ближню дев'ять – майже без шансів для Максима Коваля.
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Другий гол українець пропустив після стандарту – Елустондо легко підсік головою м'яч. Реал Сосьєдад набрав максимум очок за три тури та заслужено очолив квартет Е Ліги Європи. Шериф з трьома очками залишився третім.
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