Коваль пропустив 5 голів у матчі чемпіонату Саудівської Аравії

В матчі 28-го туру чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Фатех Коваля завітав у гості до лідера чемпіоната Аль-Насра.

Саудівська Аравія, 28 тур

Аль-Наср – Аль-Фатех – 5:0

Голи: Амдаллах, 28, 55, Муса, 38, 79, Жуліано, 45+4

Нереалізований пенальті: Амдаллах, 8

Аль-Фатех Коваля та Корзуна розгромно програв лідеру чемпіонату Аль-Насру. Попри не забитий пенальті на 8-й хвилині, Амдаллах відкрив рахунок на 28-й хвилині і асистував Мусі та Жуліано в першому таймі. В другому таймі Амдаллах оформив дубль, а наприкінці матчу знову асистував нігерійському екс-форварду московського ЦСКА.

Коваль та Корзун допомогли Аль-Фатеху здобути нічию – українець залишив ворота "сухими"

Відзначимо, що Коваль і Корзун провели на полі весь матч. Додамо, що провини українського голкіпера у пропущених голах немає, адже захист Аль-Фатеха катастрофічно зіграв у всіх епізодах.

Таким чином, Аль-Наср набрав 64 очки і очолив турнірну таблицю, а Аль-Фатех з 35 пунктами залишився на 8 місці.