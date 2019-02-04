Коваль пропустив 4 голи у матчі за Аль-Фатех та був визнаний найгіршим гравцем поєдинку

Голкіпер Динамо, який грає за Аль-Фатех на правах оренди, Максим Коваль, зіграв не надто вдалий матч у Саудівській Аравії.

Аль-Фатех, у якому виступає Коваль, у 18-му турі аравійської професійної ліги зустрічався з Аль-Хілялем на виїзді. Українець посів своє звичне місце у стартовому складі своєї команди.

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Аль-Фатех першим вийшов вперед, але згодом у ворота Коваля було забито 4 м’ячі, один з яких з пенальті. Українець у цьому матчі здійснив лише 2 сейви, а статистичний портал SofaScore нагородив Коваля найнижчою оцінкою на дві команди – 5,5, стільки ж має ще один захисник Аль-Фатеха.

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Слід зауважити, що у останіх 5-ти матчах чемпіонату Саудівської Аравії українець вирізнявся надійністю, пропустивши лише 2 голи і три матчі відстоявши "на нуль".