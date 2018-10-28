Коваль примудрився пропустити 5 м'ячів від екс-команди Реброва

Голкіпер Динамо, який зараз виступає у складі Аль-Фатеха, Максим Коваль видав не найкращий поєдинок чемпіонату проти Аль-Ахлі.

У матчі 7-го туру чемпіонату Саудівської Аравії Аль-Ахлі – Аль-Фатех український голкіпер Максим Коваль пропустив п'ять голів. Команда Коваля в підсумку програла з рахунком 5:1.

Ордабаси з Ковальчуком перервав 5-матчеву переможну серію Астани

Аль-Фатех після 7 турів посідає 8 сходинку у чемпіонаті Саудівської Аравії. У активі Аль-Фатеха 9 очок. Аль-Ахлі піднявся на третю позицію. Екс-команда Сернія Реброва набрала 16 пунктів.

Зауважимо, що права на українця належать київському Динамо, за Аль-Фатех Коваль грає на правах оренди. Угода розрахована на 1 рік та вступила у силу у липні цього року. Аравійський клуб матиме опцію повноцінного трансферу гравця після закінчення терміну орендної угоди.

Олійник відзначився голом за фінський Сейнайокі