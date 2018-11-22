Коваль не пропустив вперше за 4 матчі – Аль-Фатех українця розгромив суперника

В матчі 10 туру першості Саудівської Аравії Максим Коваль зберіг свої ворота "сухими", а його Аль-Фатех здобув перемогу з рахунком 4:0.

Чемпіонат Саудівської Аравії, 10 тур

Аль-Фатех – Оход – 4:0

Голи: Єслаті, 24, Педро, 26, Бангура, 64 (пен), Ченіхі, 79 (пен)

Команда Максима Коваля зробила вагому заявку на перемогу ще в першому таймі, забивши 2 голи. У другій половині гри Аль-Фатех забив ще двічі та довів матч до розгрому.

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Цей матч став першим для Максима Коваля без пропущених голів протягом останнього місяця. Востаннє українець не пропускав ще у матчі, який відбувся 19 жовтня.

Після 10 турів Аль-Фатех набрав 13 очок та посідає 7 місце. Лідирує чинний чемпіон Аль-Хіляль. В активі 25-річного Коваля всі 10 матчів, у яких він пропустив 13 голів.

Нагадаємо, Коваль виступає за Аль-Фатех на правах оренди з Динамо, яка розрахована на один рік. Аравійський клуб має право викупу голкіпера.

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