Коваль ледь не став героєм Аль-Фатеха – подвійне протистояння з екс-суперником збірної України зіпсував VAR
Аль-Фатех у рамках 5-го туру чемпіонату Саудівської Аравії розписав нічию з Аль-Ахлі.
Чемпіонат Саудівської Аравії 2020/21, 5-й тур
Аль-Ахлі – Аль-Фатех – 1:1
Голи: Аліоскі, 15, (пен.) – Албіракан, 20
Старт поєдинку видався насиченим на події – на 12 хвилині Аль-Ахлі заробив пенальті за фол проти екс-півзахисника Барселони Паулінью. Виконати вирок арбітра взявся захисник збірної Північної Македонії Аліоскі (який відзначився єдиним голом македонців у ворота команди Шевченка на Євро-2020).
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Коваль успішно впорався з його ударом з позначки, але після перегляду VAR Аліоскі отримав право на повторне перебиття пенальті – українець вискочив з лінії воріт та отримав жовту картку за суперечки з арбітром. Албіракан досить швидко відновив статус-кво, встановивши остаточний рахунок у зустрічі.
Завдяки цій нічиїй Аль-Фатех набрав 8 очок та піднявся на третю сходинку, а Аль-Ахлі з 5 пунктами залишився десятим.
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